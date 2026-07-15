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15.07.2026
WM-Kolumne

Hush

Gras

Von Jürgen Roth
Walter van Rossum, den ich seit der letzten hervorragenden WDR-Kulturradiophase in den neunziger und den nuller Jahren kenne, war von den Kölnern vor einiger Zeit rausgeschmissen worden, weil er die Denunziationspraktiken im größten Funkhaus Europas öffentlich analysiert und überdies ein brillantes Buch über den untadeligen Herrn Drosten geschrieben hatte. Auf manova.news betreibt er den Videopodcast »The Great Weset«. Dem Walter, der außerdem zwei medienanalytische...

Artikel-Länge: 2299 Zeichen

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