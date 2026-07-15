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15.07.2026
Latin Lovers

So geht Fußball

Von André Dahlmeyer
Einen wunderschönen guten Morgen! Am Sonnabend verstarb 89jährig in Vicente López, Provinz Buenos Aires, eine der größten Fußballegenden Argentiniens, Antonio Ubaldo Rattín. Er spielte zeit seines Lebens für den Club Atlético Boca Juniors, für den er von 1956 bis 1970 auflief. Sein Debüt war gegen niemand Geringeren als den Erzrivalen River Plate in einem Superclásico. Als Mittelfeldchef der Xeneizes gewann er mit dem Verein zwischen 1962–1970 fünf Meisterschaften u...

Artikel-Länge: 3912 Zeichen

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