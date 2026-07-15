15.07.2026

85 Jahre Massaker von Jedwabne

In der Scheune lebendig verbrannt

Vor 85 Jahren durchzog eine Welle antijüdischer Pogrome den Osten Polens

Von Reinhard Lauterbach, Poznan

In der ersten Julihälfte 1941 wurde der heutige Osten Polens Schauplatz einer Welle antijüdischer Pogrome. Ihre Zahl ist bis heute nicht endgültig geklärt. Das polnische Institut für Nationales Gedenken (IPN) legte sich 2016 offiziell auf eine Gesamtzahl von 29 fest, frühere Forschungen hatten Zahlen zwischen 22 und 67 genannt. Gemeinsam war allen die aktive Beteiligung polnischer Zivilisten an der Verfolgung und oft barbarischen Tötung ihrer jüdischen Nachbarn. Am ...

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