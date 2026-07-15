Zum Inhalt der Seite
15.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Festplatte der Natur Das erste UNESCO-Weltnaturerbe hierzulande liegt nahe Darmstadt: Die 1.000 Meter breite und 60 Meter tiefe Grube Messel ist Fundort unzähliger Fossilien. BRD 2026. → Grube Messel. Schatzkammer der Urzeit. ARD Alpha, 17.30 Uhr Die Rettung aus dem Emsland Die Krankenwagen aus dem Emsland werden für Einsätze auf der ganzen Welt gefertigt. Entsprechend werden sie dafür angepasst, ob sie nun in London oder der arabischen Wüste fahren. Zeichen der Mil...

Artikel-Länge: 2632 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe