15.07.2026

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Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Festplatte der Natur Das erste UNESCO-Weltnaturerbe hierzulande liegt nahe Darmstadt: Die 1.000 Meter breite und 60 Meter tiefe Grube Messel ist Fundort unzähliger Fossilien. BRD 2026. → Grube Messel. Schatzkammer der Urzeit. ARD Alpha, 17.30 Uhr Die Rettung aus dem Emsland Die Krankenwagen aus dem Emsland werden für Einsätze auf der ganzen Welt gefertigt. Entsprechend werden sie dafür angepasst, ob sie nun in London oder der arabischen Wüste fahren. Zeichen der Mil...

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