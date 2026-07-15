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15.07.2026
Nachruf

Spaß und Qualität

Zum Tod des Schauspielers Sam Neill

Von Marc Hairapetian
»Ich verstehe den Beruf der Schauspielerei, und ich verstehe Schauspieler. Die bizarre Welt der Prominenz hingegen verstehe ich nicht«, sagte Sam Neill im Interview, als er bei der Berlinale 2007 zusammen mit Regisseur François Ozon das Melodrama »Angel – Ein Leben wie im Traum« präsentierte. »Prominenz ist ungesund!« war sein Resümee. Dabei gehörte der am 14. September 1947 im nordirischen Omagh als Nigel John Dermot Neill geborene, stets nur »Sam« gerufene Sohn ei...

Artikel-Länge: 2486 Zeichen

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