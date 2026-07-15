15.07.2026

Jauch, Hirsch, Paryla

Von Jegor Jublimov

Es ist schon erstaunlich, dass der Sohn eines katholischen Antikommunisten ein relativ objektiv urteilender Journalist wurde, wenn auch ein konservativer. Günther Jauch hat am Montag schon die 70 erreicht und gilt in verschiedenen Umfragen als einer der beliebtesten Deutschen. Das ist nicht in erster Linie seiner journalistischen Arbeit (ab 1988 »Das aktuelle Sportstudio«, von 1990 bis 2011 »Stern TV«) zu verdanken, sondern der Tatsache, dass er bei Film und Fernseh...

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