Zum Inhalt der Seite
15.07.2026
Jubel der Woche

Jauch, Hirsch, Paryla

Von Jegor Jublimov
Es ist schon erstaunlich, dass der Sohn eines katholischen Antikommunisten ein relativ objektiv urteilender Journalist wurde, wenn auch ein konservativer. Günther Jauch hat am Montag schon die 70 erreicht und gilt in verschiedenen Umfragen als einer der beliebtesten Deutschen. Das ist nicht in erster Linie seiner journalistischen Arbeit (ab 1988 »Das aktuelle Sportstudio«, von 1990 bis 2011 »Stern TV«) zu verdanken, sondern der Tatsache, dass er bei Film und Fernseh...

Artikel-Länge: 2860 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe