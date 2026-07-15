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15.07.2026
Tiefseebergbau

Meeresbodenbehörde berät unter Druck

Tagung von UN-Tiefseebehörde in Jamaika will nationale Alleingänge im Tiefseebergbau verhindern

Von Thomas Berger
Die Frage ist zentral: Darf ein letzter, bisher noch unangetasteter Naturraum auf diesem Planeten für die kommerzielle Ausbeutung seiner mineralischen Reichtümer freigegeben werden? Am Montag hat in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston die jüngste Tagung der Internationalen Meeresbodenbehörde (International Seabed Authority, ISA) begonnen. Bis Monatsende werden hier die Beratungen vom März fortgesetzt, die nicht nur das »Ob«, sondern auch das »Wie« betreffen, also...

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