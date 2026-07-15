15.07.2026

Frankreich

Mit Pauken und Raketen

Frankreich: Militärparade nach Militärbündnis in Paris

Von Amelie E. Höcker

Präsident Emmanuel Macron hat an diesem Dienstag zum französischen Nationalfeiertag – dem Jahrestag zum Sturm auf die Bastille 1789 – groß aufgefahren. Auf den Champs-Élysées fand eine Militärparade nie dagewesener Größe statt: Insgesamt bekamen die Zehntausenden Besucher mehr als 6.700 Soldaten und Hunderte Panzer und Kampfjets präsentiert. Doch die Franzosen blieben bei den Feierlichkeiten nicht unter sich. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz nahm mit anderen Staats...

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