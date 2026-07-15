15.07.2026

Ungarn

Aufräumen in Budapest

Ungarns Präsident steht vor Absetzung

Von Slavko Stilinović

Das ungarische Parlament hat am Montag die 17. Verfassungsänderung mit 139 zu sechs Stimmen verabschiedet. In ihr steht als Zusatzbestimmung die sofortige Absetzung des amtierenden Präsidenten Tamás Sulyok festgeschrieben. Die Pro-EU-Partei Tisza von Premierminister Péter Magyar hatte im April die 16 Jahre währende Regierung von Viktor Orbáns nationalistischer Fidesz-Partei mit einem historischen Wahlsieg abgelöst. Auf einen Aufruf Orbáns hin hatten sich am Donnerst...

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