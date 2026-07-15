15.07.2026

Türkei

Israel und US-Kongress gegen Kampfjetdeal

Türkisches Verlangen nach F-35-Flugzeugen stößt auf Widerstand bei vermeintlichen Verbündeten

Von Knut Mellenthin

Am Rande des NATO-Gipfeltreffens, das vergangene Woche in Ankara stattfand, hat sich Donald Trump dazu hinreißen lassen, der Türkei die Wiederaufnahme in den Empfängerkreis des Kampfflugzeugs F-35 in Aussicht zu stellen. Das NATO-Mitglied war zuvor davon ausgeschlossen, nachdem es 2019 mehrere Einheiten des russischen Luftverteidigungssystems S-400 gekauft hatte. Das scheinbare Angebot des US-Präsidenten sollte auch die Lieferung von Triebwerkteilen für einen »Tarnk...

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