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15.07.2026
Türkei

Israel und US-Kongress gegen Kampfjetdeal

Türkisches Verlangen nach F-35-Flugzeugen stößt auf Widerstand bei vermeintlichen Verbündeten

Von Knut Mellenthin
Am Rande des NATO-Gipfeltreffens, das vergangene Woche in Ankara stattfand, hat sich Donald Trump dazu hinreißen lassen, der Türkei die Wiederaufnahme in den Empfängerkreis des Kampfflugzeugs F-35 in Aussicht zu stellen. Das NATO-Mitglied war zuvor davon ausgeschlossen, nachdem es 2019 mehrere Einheiten des russischen Luftverteidigungssystems S-400 gekauft hatte. Das scheinbare Angebot des US-Präsidenten sollte auch die Lieferung von Triebwerkteilen für einen »Tarnk...

Artikel-Länge: 3868 Zeichen

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