15.07.2026

Gesundheitspolitik

Preisschub bei stationärer Pflege

Heimunterkunft: Betroffene zahlen immer höhere Eigenanteile. Linke spricht von »Sozialraub« und fordert Vollversicherung

Von Oliver Rast

Die Tür zum Materialraum fällt sanft ins Schloss, auf dem Flur ist ein gedämpftes Klacken zu hören. Der Bewohner im Zimmer nebenan bemerkt das leise Rollen über den frisch gewachsten Boden, erkennt es sofort: der Verbandwagen. Kurz nach sechs, wie jeden Morgen. Die Pflegekraft bleibt für ein paar Augenblicke stehen, prüft die Schubladen. Das Rascheln der Kompressen, das Klacken der Schere – vertraute Geräusche in einer vertrauten Umgebung. Oder: Alltag in einer stat...

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