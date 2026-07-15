15.07.2026

Kampagne gegen UNRWA

Gewöhnliche Interessenpolitik

Eine Studie untersucht die Rolle israelnaher Akteure bei der Schmutzkampagne gegen UNRWA

Von Matthias Rude

Eine neue Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) ruft nicht nur zustimmende Reaktionen hervor. Der am 6. Juli erschienene Text »Die Kampagne gegen das UNRWA und das palästinensische Rückkehrrecht in Deutschland« des deutsch-israelischen Forschers Alon Sahar kommt zu dem Schluss, dass seit 2014 ein transnationales Netzwerk aus rechtsgerichteten, israelnahen Akteuren darauf hinarbeitet, das Palästinenserhilfswerk UNRWA zu delegitimieren und dessen Finanzierung zu be...

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