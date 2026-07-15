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15.07.2026
Kampagne gegen UNRWA

Gewöhnliche Interessenpolitik

Eine Studie untersucht die Rolle israelnaher Akteure bei der Schmutzkampagne gegen UNRWA

Von Matthias Rude
Eine neue Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) ruft nicht nur zustimmende Reaktionen hervor. Der am 6. Juli erschienene Text »Die Kampagne gegen das UNRWA und das palästinensische Rückkehrrecht in Deutschland« des deutsch-israelischen Forschers Alon Sahar kommt zu dem Schluss, dass seit 2014 ein transnationales Netzwerk aus rechtsgerichteten, israelnahen Akteuren darauf hinarbeitet, das Palästinenserhilfswerk UNRWA zu delegitimieren und dessen Finanzierung zu be...

Artikel-Länge: 3972 Zeichen

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