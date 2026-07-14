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14.07.2026
Sprache

Dein Fluch der Wahl: Fuck!

Von Marc Hieronimus
Eines der ersten Wörter, die die Deutschlernerin erwirbt, ist bekanntlich »Scheiße«. Tatsächlich ist längst »Fuck« der Deutschen Alltagswahlfluch und hat als solcher auch die etwas schwächeren Ausrufe »Mist«, »Mensch« und »Verdammt« verdrängt. Im Sinne von »Scheiß auf …« ist »Fuck« so etabliert, dass es auch auf die Konsonanten reduziert nicht mit den Initialen der Fußballvereine Kölns und Kaiserslauterns verwechselt wird. »Fuck« ist handlich klein – »Four-letter-wo...

Artikel-Länge: 2026 Zeichen

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