14.07.2026

WM-Kolumne

Pause

Gras

Von Jürgen Roth

Wir waren bei Udo in Fürth. Udo ist ein Geschenk – ein Kunstsammler und -förderer, ein anarchistischer Medizinalrat, eine inkommensurabel generöse Seele. Er war mit Johannes Grützke befreundet. Im Büro hängt ein Ölgemälde von Grützke, auf dem er Udo, einen Saufkumpel und sich selbst porträtiert hat, eine Weltkostbarkeit. »Udo, das Ding muss ja ein verdammtes Geld gekostet haben«, sagte ich. »Der Grützke«, sagte Udo, »hat die Preise seiner Bilder nach Quadratzentimet...

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