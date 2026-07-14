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14.07.2026
Astrobiologie

Suche nach Leben

Hinweis auf frühere biotische Prozesse: NASA-Rover analysiert Kohlenstoffverbindungen in Marsgestein

Von Marc Püschel
Hat es auf dem Mars früher Leben gegeben? Die Frage treibt Wissenschaftler seit langem um, denn die Antwort wäre auch entscheidend dafür, ob bzw. wie leicht man dort wieder Leben ansiedeln könnte. Seit mehr als fünf Jahren ist der NASA-Marsrover »Perseverance« (Ausdauer) auf dem roten Planeten unterwegs, nimmt Gesteinsproben und sucht dort nach Spuren urzeitlichen Lebens. Seit der Landung am 18. Februar 2021 auf der Nordhalbkugel des Mars hat der Rover über 42 Kilom...

Artikel-Länge: 3020 Zeichen

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