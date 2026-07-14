14.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Auf dem Kahn Zwischen Tahiti und dem aus einem Dutzend Inseln bestehenden Marquesas-Archipel liegen 1.600 Kilometer. Die Marquesanerinnen und Marquesaner bekommen alle zwei Wochen Besuch vom Fracht- und Passagierschiff »Aranui« und werden mit Gütern für den täglichen Bedarf und das Paradies begaffenden Touristen versorgt. BRD 2021. → Mit dem Postschiff durch die Südsee. Von Tahiti zu den Marquesas-Inseln. ARD Alpha, 16.45 Uhr Auf Teig gebettet Über die georgische Ku...

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