14.07.2026

Künstliche Intelligenz

Datacenter außer Kontrolle

Österreich: Google baut größtes Rechenzentrum im Bezirk Linz-Land – Protest angekündigt

Von Oliver Rast

Es ist noch nicht einmal die erste Baustufe abgeschlossen – und schon will der Techgigant Google sein Rechenzentrum in Österreich um das Zweieinhalbfache der Kapazität erweitern. Der erste Spatenstich für das Datacenter in Kronstorf im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land war Ende April – nach 18 Jahren Planungszeit, berichtete der Kurier am vergangenen Freitag. Nun soll der Betreiber Presseberichten zufolge weitere Ausbaustufen bei Gemeinde und Bezirkshauptstadt z...

Artikel-Länge: 4555 Zeichen