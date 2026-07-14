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14.07.2026
Künstliche Intelligenz

Datacenter außer Kontrolle

Österreich: Google baut größtes Rechenzentrum im Bezirk Linz-Land – Protest angekündigt

Von Oliver Rast
Es ist noch nicht einmal die erste Baustufe abgeschlossen – und schon will der Techgigant Google sein Rechenzentrum in Österreich um das Zweieinhalbfache der Kapazität erweitern. Der erste Spatenstich für das Datacenter in Kronstorf im oberösterreichischen Bezirk Linz-Land war Ende April – nach 18 Jahren Planungszeit, berichtete der Kurier am vergangenen Freitag. Nun soll der Betreiber Presseberichten zufolge weitere Ausbaustufen bei Gemeinde und Bezirkshauptstadt z...

Artikel-Länge: 4555 Zeichen

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