14.07.2026

Türkei

Zwischen Solidarität und Repression

Bei den Protesten gegen den NATO-Gipfel in Ankara werden auch sechs junge Internationalisten inhaftiert und abgeschoben

Von Osa Udushesheri

»Sie können unseren Widerstand nicht aufhalten. Sie können uns nicht zum Schweigen bringen.« Wenige Stunden bevor sie festgenommen werden, stehen vier junge Internationalisten im Güvenpark in Ankara vor der Kamera. Hinter ihnen ein Ort, der seit Jahrzehnten Ausgangspunkt linker Demonstrationen ist. Vor ihnen ein Staat, der den NATO-Gipfel mit Demonstrationsverboten, Polizeiketten und einem Klima der Einschüchterung absichert. »Wir sind als Internationalisten hierher...

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