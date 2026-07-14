14.07.2026

Nahostkonflikt

Unversöhnliches Gedenken

Nahostkonflikt: Zum Tod von Lindsey Graham und Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani

Von Helga Baumgarten, Jerusalem

Israel und die USA trauern um Lindsey Graham (1955–2026), den republikanischen Senator aus South Carolina, dessen rückhaltlose Unterstützung für Israel, speziell für Premierminister Benjamin Netanjahu, einzigartig war. Der Arabische Golf sowie islamische Staaten wie Pakistan trauern um Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani (1952–2026) von Katar, den Vater des derzeitigen Emirs Tamim bin Hamad bin Khalifa. Der eine ein überzeugter Zionist, der andere der erste Staatsche...

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