Zum Inhalt der Seite
14.07.2026
Nahostkonflikt

Unversöhnliches Gedenken

Nahostkonflikt: Zum Tod von Lindsey Graham und Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani

Von Helga Baumgarten, Jerusalem
Israel und die USA trauern um Lindsey Graham (1955–2026), den republikanischen Senator aus South Carolina, dessen rückhaltlose Unterstützung für Israel, speziell für Premierminister Benjamin Netanjahu, einzigartig war. Der Arabische Golf sowie islamische Staaten wie Pakistan trauern um Scheich Hamad bin Khalifa Al Thani (1952–2026) von Katar, den Vater des derzeitigen Emirs Tamim bin Hamad bin Khalifa. Der eine ein überzeugter Zionist, der andere der erste Staatsche...

Artikel-Länge: 4193 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe