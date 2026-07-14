Zum Inhalt der Seite
14.07.2026
Arbeitswelt

Beschäftigte bleiben auf Forderungen sitzen

Unnaer Rettungsdienstes Reinoldus: Offene Löhne, fehlende Rentenbeiträge, Ermittlungen – der Exchef gründet derweil neue Firma

Von Jessica Reisner
Anfang Juni 2026 fand die erste Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren des Unnaer Rettungsdienstes Reinoldus statt. Ehemalige Angestellte berichten, dass der Insolvenzverwalter sie darüber informierte, dass ihre Forderungen möglicherweise nur teilweise oder gar nicht bedient werden können. Immerhin erreichten Exangestellte Schreiben des Amtsgerichts Dortmund, aus denen hervorgeht, dass offene Lohnforderungen im Verfahren mit Rang null geführt werden. Das heißt, ...

Artikel-Länge: 4355 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe