14.07.2026

Arbeitswelt

Beschäftigte bleiben auf Forderungen sitzen

Unnaer Rettungsdienstes Reinoldus: Offene Löhne, fehlende Rentenbeiträge, Ermittlungen – der Exchef gründet derweil neue Firma

Von Jessica Reisner

Anfang Juni 2026 fand die erste Gläubigerversammlung im Insolvenzverfahren des Unnaer Rettungsdienstes Reinoldus statt. Ehemalige Angestellte berichten, dass der Insolvenzverwalter sie darüber informierte, dass ihre Forderungen möglicherweise nur teilweise oder gar nicht bedient werden können. Immerhin erreichten Exangestellte Schreiben des Amtsgerichts Dortmund, aus denen hervorgeht, dass offene Lohnforderungen im Verfahren mit Rang null geführt werden. Das heißt, ...

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