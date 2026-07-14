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14.07.2026
Brandanschlag

Alle Vögel sind schon da

Neues von den »Angry Birds«: Anschläge auf Bahnstrecke setzen üblichen Ablauf in Gang

Von Kristian Stemmler
Es ist ein inzwischen eingespieltes Verfahren. Irgendwo in der Republik wird ein Brandanschlag auf einen Datenknoten, Stromverteiler oder Kabelschacht verübt. Kurz danach taucht beim Portal »Indymedia« ein einfältiges Bekennerschreiben auf, das umgehend für authentisch erklärt wird und dazu dient, den Anschlag auf das Konto des »Linksextremismus« zu buchen. Nächster Schritt: Politiker und Polizeilobby fordern mehr Befugnisse für Polizei und Verfassungsschutz. Nach d...

Artikel-Länge: 4058 Zeichen

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