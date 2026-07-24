24.07.2026

Reisebericht

Rasant aufgestiegen

Chinas Wirtschaft funktioniert marktwirtschaftlich – aber unter Aufsicht der Kommunistischen Partei. Ist das noch sozialistisch? Eindrücke von einer Studienreise

Von Sabine Kebir

New Silk Road heißt das Hamburger Reisebüro, bei dem man Kulturreisen nach China mit speziellen Kontaktwünschen buchen kann. So kam ich mit sechs anderen Autoren im vergangenen Mai zu einer Studienreise, die uns nach Beijing, Shengzhou, Xuchang, Luoyang und Shanghai führte. In Beijing hatten wir Gelegenheit, mit zwei Mitgliedern der Grandview Institution zu sprechen, einem international angesehenen privaten Thinktank, der zu globalen Sicherheitsfragen arbeitet. Er ...

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