15.07.2026

Linke Bewegungen

Die Zensur umgangen

Von einer undogmatischen Westberliner Stadtzeitung zum klandestinen Organ der Autonomen – vor 50 Jahren erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift Radikal

Von Florian Osuch

Es war eine Kleinanzeige im Berliner Extra-Dienst, die alles auslöste. Anfang 1976 suchte ein ehemaliger Redakteur der linksradikalen Westberliner Zeitschrift 883 – deren Erscheinen 1972 nach fortwährenden Beschlagnahmungen endete – Mitstreiterinnen und Mitstreiter für ein neues Zeitungsprojekt. Wie für Linke jener Zeit üblich, stritt man sich über den Namen, noch bevor ein erstes Heft erstellt worden war. Schließlich nannte man die Zeitschrift Radikal, der Untertit...

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