20.07.2026

Militärtechnik

Wenn sich Kriegsgerät verselbständigt

Im 21. Jahrhundert werden Gefechte nicht mehr von großen Plattformen, sondern immer stärker von sich selbst steuernden Sprengköpfen geprägt. Über das Schrumpfen militärischer Wirksamkeit

Von Lars Lange

Ein »Leopard 2A8« wiegt über 60 Tonnen, kostet in der Beschaffung pro Stück weit über 20 Millionen Euro und wird von einem 1.500-PS-Dieselmotor angetrieben. Eine gewaltige Maschine, um am Ende Munition mit einer Masse im Kilogrammbereich ins Ziel zu schießen. Jedes Waffensystem muss von seiner Wirkung her gedacht werden, nicht von seiner Hülle. Entscheidend ist der Sprengstoff oder die kinetische Energie. Alles andere – Panzerung, Motor, Sensorik, Besatzung – ist st...

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