14.07.2026

Begehren

Von Helmut Höge

Der Soziologe und Religionswissenschaftler Klaus Heinrich sprach in seinem nichtöffentlichen Vortrag, den er 1993 in der Psychiatrischen Klinik des Universitätsklinikums »Rudolf Virchow« der Freien Universität hielt, von einem »Begehrensmodell« und davon, dass Begehren »ins Leere laufen«. In einem abendlichen Mailaustausch mit einer Freundin merkte ich dazu an: »Aber ich kenne Dutzende von Begehren, die das Begehrte bekamen, beginnend in der Kindheit mit der elektri...

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