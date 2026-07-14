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14.07.2026
Norwegen

An der Grenze

Kirkenes im Nordosten Norwegens hat eine lange linke Tradition. Vor dem Krieg in der Ukraine gab es einen regen Austausch mit den russischen Nachbarn. Oslos NATO-Kurs stößt nicht bei allen auf Verständnis

Von Gabriel Kuhn
Kirkenes ist die entlegenste Stadt Norwegens. 3.500 Einwohner, 2.000 Kilometer entfernt von Oslo gelegen, zehn Kilometer von der russischen Grenze. Bekannt als Endstation der Hurtigruten-Fähre und militärischer Hotspot. Während des Zweiten Weltkriegs waren hier Tausende Soldaten der Wehrmacht stationiert. Bei ihrem Abzug 1944 brannten sie alles nieder, in Kirkenes genauso wie in der gesamten Provinz Finnmark, zu der Kirkenes zählt. Die knapp 40.000 Einwohner der Pro...

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