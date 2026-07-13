13.07.2026
WM-Kolumne
Am Nullpunkt der Literatur
Gras
Von Jürgen Roth
Selbst mich, den fürwahr gestählten Medieninspekteur, kann man überraschen. Ausgerechnet das Springer-Fernsehen überzeugt mich – nicht aufgrund der Moderatoren von Welt-TV, deren sprachlicher Code um den Nullpunkt herumschlingert (»Messi hat allen ein Besseres gelehrt«), sondern wegen des exzellenten, charmanten Sportkorrespondenten Christian Beilfuß und der Experten. Dem besonnenen, mit einer Eins-a-Stimme gesegneten Thomas Helmer (den, nebenbei, mein enger Freund ...
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