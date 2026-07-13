Zum Inhalt der Seite
13.07.2026
Musik

Antifaschistischer Grundimpuls

Vor 50 Jahren wurde die Oper »We Come to the River« von Hans Werner Henze uraufgeführt – eine Radikalisierung der ästhetischen Prinzipien seines politischen Schaffens

Von Susann Witt-Stahl
Er sprach mit Ekel und Verachtung über Militärmusik. »Ba-bäh, ba-bäh, ba-bäh«, stimmte Hans Werner Henze 2004 in einem Interview mit dem Journalisten Axel Brüggemann den »Badenweiler Marsch« mit ironischer Überbetonung des oberen Intervalltons der aufsteigenden Quarten an. Diese sorgen mit der folgenden tiefen Sequenzierung in der Paralleltonart für eine plumpe Eingängigkeit, die diesen Marsch als Hitlers Repräsentationsmusik prädestiniert hatte und auf den Reichspa...

Artikel-Länge: 20248 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe