13.07.2026

Musik

Antifaschistischer Grundimpuls

Vor 50 Jahren wurde die Oper »We Come to the River« von Hans Werner Henze uraufgeführt – eine Radikalisierung der ästhetischen Prinzipien seines politischen Schaffens

Von Susann Witt-Stahl

Er sprach mit Ekel und Verachtung über Militärmusik. »Ba-bäh, ba-bäh, ba-bäh«, stimmte Hans Werner Henze 2004 in einem Interview mit dem Journalisten Axel Brüggemann den »Badenweiler Marsch« mit ironischer Überbetonung des oberen Intervalltons der aufsteigenden Quarten an. Diese sorgen mit der folgenden tiefen Sequenzierung in der Paralleltonart für eine plumpe Eingängigkeit, die diesen Marsch als Hitlers Repräsentationsmusik prädestiniert hatte und auf den Reichspa...

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