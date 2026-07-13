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13.07.2026
Bildende Kunst

Es schaut der Mensch

»Ein Schlüssel zum Garten«: Die Galerie Bastian in Berlin-Dahlem zeigt Bilder von Max Liebermann

Von Gisela Sonnenburg
Wer die Natur liebt, kann über die Gartenbilder von Max Liebermann nicht hinwegsehen. Liebermann, der 1935 – angewidert von den Nazis – in Berlin starb, malte zuletzt meistens seinen eigenen Garten in Berlin-Wannsee. Diese Gemälde, durchwirkt vom Licht- und Schattenspiel des Sommers, sind nicht ohne Grund weltberühmt. Schon viele internationale Museen zeigten etliche der über 200 Meisterwerke mit den Gartenansichten. Jetzt hat die Galerie Bastian in Berlin-Dahlem ei...

Artikel-Länge: 2539 Zeichen

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