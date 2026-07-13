13.07.2026

Literatur

Männer in Grau

Norbert Gstreins Roman »Im ersten Licht«

Von Werner Jung

An einer Stelle heißt es in Norbert Gstreins Historienroman »Im ersten Licht« über den Hauptprotagonisten: »Adrian Reiter, Lehrer mit den Fächern Englisch und Geschichte, aber es gelang ihm Jahr für Jahr, sich bis zum Ende des Schuljahres zu retten, ohne etwas Entscheidendes sagen zu müssen, und er war in wenigen Jahren dieser graue Mann mit den zwei immer gleichen Anzügen und den englischen Jacken geworden, die gar nicht aus England stammten, sondern von einem Schn...

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