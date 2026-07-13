13.07.2026

Israel

Auf jeden Fall wieder ein Dauerkriegsmacher

Israel vor Parlamentswahlen: Bislang sieht es nach politischem Patt aus. Klar ist, dass sich an militärischer Doktrin nichts ändert

Von Knut Mellenthin

Noch gibt es keinen offiziellen Termin für die nächste Parlamentswahl in Israel. Aber dass diese spätestens am 27. Oktober stattfinden muss, steht fest. Und sicher ist auch, dass außer den beiden arabischen Listen Chadasch-Taal und Raam keine Partei in der Knesset vertreten sein wird, die eine weniger kriegerische Politik als die von Benjamin Netanjahu anstrebt, der schon eine gefühlte Ewigkeit lang an der Spitze des zionistischen Staates steht. Seine Amtszeit als P...

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