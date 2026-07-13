13.07.2026

Unblock Cuba!

Erneut ohne Strom

US-Blockade Kubas trifft Energieversorgung

Von Volker Hermsdorf

Kuba lag am Wochenende nach dem vierten Ausfall des nationalen Stromnetzes (SEN) in diesem Jahr und dem zweiten innerhalb einer Woche abermals für Stunden im Dunkeln. Am Freitag war die Energieversorgung landesweit zusammengebrochen. Obwohl der Ausfall die Folge einer »sehr komplexen Situation« sei, »inmitten all der Schwierigkeiten, mit denen Kuba tagtäglich konfrontiert ist«, hätten die Mitarbeiter der Strombranche »unter großen Anstrengungen sofort mit der Wieder...

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