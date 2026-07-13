13.07.2026

Bergung von Muntition

Ziemlich teure Fähnchen

Bundesumweltminister eröffnet Zentrum zur Munitionsbergung. Viel mehr als Werbeaufsteller nebst Logo gibt es bislang nicht

Von Burkhard Ilschner

Auf dem Grund von Nord- und Ostsee lagern Unmengen rücksichtslos »entsorgter« Überbleibsel zweier Weltkriege, allein in deutschen Meeresgewässern geschätzte 1,6 Millionen Tonnen. Ihre enthaltenen Gift- und Explosivstoffe gefährden die Meeresumwelt, belasten sie zunehmend wegen Verrottung, gelangen so auch in die Nahrungskette. So mancher am Spülsaum gefundene »Bernstein« entpuppt sich als hochentzündlicher Phosphor aus Brandbomben, Strandgängern drohen lebensgefährl...

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