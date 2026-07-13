Zum Inhalt der Seite
13.07.2026
Bergung von Muntition

Ziemlich teure Fähnchen

Bundesumweltminister eröffnet Zentrum zur Munitionsbergung. Viel mehr als Werbeaufsteller nebst Logo gibt es bislang nicht

Von Burkhard Ilschner
Auf dem Grund von Nord- und Ostsee lagern Unmengen rücksichtslos »entsorgter« Überbleibsel zweier Weltkriege, allein in deutschen Meeresgewässern geschätzte 1,6 Millionen Tonnen. Ihre enthaltenen Gift- und Explosivstoffe gefährden die Meeresumwelt, belasten sie zunehmend wegen Verrottung, gelangen so auch in die Nahrungskette. So mancher am Spülsaum gefundene »Bernstein« entpuppt sich als hochentzündlicher Phosphor aus Brandbomben, Strandgängern drohen lebensgefährl...

Artikel-Länge: 4311 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe