13.07.2026

Rücktritt nach falschen Angaben

Wegner geht, Fragen bleiben

Berlins Bürgermeister ist nicht mehr CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl

Von Kristian Stemmler

Wie so oft in der Politik ist Kai Wegner, regierender Bürgermeister von Berlin, nicht über ein Fehlverhalten gestolpert, sondern über die Lügen, mit denen er später dieses Fehlverhalten zu kaschieren suchte. Am Freitag nachmittag kündigte Wegner – nach monatelanger Debatte über widersprüchliche Aussagen zu seinem Verhalten beim großen Stromausfall Anfang Januar – seinen Rückzug als Spitzenkandidat bei der Abgeordnetenhauswahl im September an. Am Abend stand bereits ...

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