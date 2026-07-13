Zum Inhalt der Seite
13.07.2026
Rücktritt nach falschen Angaben

Wegner geht, Fragen bleiben

Berlins Bürgermeister ist nicht mehr CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl

Von Kristian Stemmler
Wie so oft in der Politik ist Kai Wegner, regierender Bürgermeister von Berlin, nicht über ein Fehlverhalten gestolpert, sondern über die Lügen, mit denen er später dieses Fehlverhalten zu kaschieren suchte. Am Freitag nachmittag kündigte Wegner – nach monatelanger Debatte über widersprüchliche Aussagen zu seinem Verhalten beim großen Stromausfall Anfang Januar – seinen Rückzug als Spitzenkandidat bei der Abgeordnetenhauswahl im September an. Am Abend stand bereits ...

Artikel-Länge: 4006 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe