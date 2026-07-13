13.07.2026
Rücktritt nach falschen Angaben
Wegner geht, Fragen bleiben
Berlins Bürgermeister ist nicht mehr CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl
Von Kristian Stemmler
Wie so oft in der Politik ist Kai Wegner, regierender Bürgermeister von Berlin, nicht über ein Fehlverhalten gestolpert, sondern über die Lügen, mit denen er später dieses Fehlverhalten zu kaschieren suchte. Am Freitag nachmittag kündigte Wegner – nach monatelanger Debatte über widersprüchliche Aussagen zu seinem Verhalten beim großen Stromausfall Anfang Januar – seinen Rückzug als Spitzenkandidat bei der Abgeordnetenhauswahl im September an. Am Abend stand bereits ...
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