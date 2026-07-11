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11.07.2026
Chronik

Anno … 29. Woche

1876, 15. Juli: In Philadelphia findet eine Konferenz der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA, später Erste Internationale genannt) statt, bei der ihre Auflösung beschlossen wird. Nach dem Ausschluss von Michail Bakunin auf dem Kongress in Den Haag 1872 und der Gründung einer anarchistischen Konkurrenz-Internationale war der Sitz der Assoziation in die USA verlegt worden, um weitere Spaltungen zu vermeiden. Dort besitzt sie allerdings kaum noch Anbindung an ihr...

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