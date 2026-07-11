11.07.2026

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Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Krone der Loireschlösser Rund 15 Kilometer östlich von Blois steht das Château de Chambord. König Franz I. ließ den Renaissancebau in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mitten im Sumpf errichten. Architektonische Anstöße sollen von Leonardo da Vinci gekommen sein. Frankreich 2015. → Pracht und Prunk an der Loire. Schloss Chambord. Arte, Sa., 16.05 Uhr Naher Naher Osten Die beiden deutschen Tischtennisspielerinnen Lisa Michajlova und Hannah Stolyar machen sich a...

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