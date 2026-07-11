11.07.2026

Geschichtspolitik

Last und Nutzen der Vergangenheit

Der Historikerstreit in der alten Bundesrepublik. Vor 40 Jahren reagierte Jürgen Habermas mit einem Zeitungsartikel auf eine revisionistische Offensive rechter Geschichtsdeuter

Von Daniel Bratanovic

Um die Mitte der 1980er Jahre, also in ihrer Spätphase, war die alte Bundesrepublik immer noch bloß Randgebiet, NATO-Provinz, Frontstaat. Ökonomisch erfolgreich, aber politisch bestenfalls Mittelgewicht, bildete dieses Westdeutschland – aufgebaut mit alten Nazikadern und seit 1973 gerichtlich anerkannter Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs – ein politisches Gefüge, das sich nach Auffassung seiner maßgeblichen Repräsentanten in Gefangenschaft einer verlängerten Nac...

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