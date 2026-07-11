11.07.2026

Deutschrap

Master in Fotzenpower

Die Rapperin Ikkimel und die deutsche Fußballseele

Von Eileen Heerdegen

Zwei Mädchen auf einer Fridays-for-Future-Demo, höchstens 13 Jahre alt, halten mit entschlossenem Blick ein selbstgemaltes Schild hoch: »Destroy my Pussy, not the Planet.« Wirkt verstörend, moderne Feministinnen beruhigen, »Destroy Pussy« stehe nur für »guten, rauen penetrativen Sex«. Na, Gott sei Dank. Wird also der Planet auch nur hart gefickt? Okay, spitzfindig, vielleicht kann Melina Gaby Strauß weiterhelfen: Bachelor in Germanistik und Sozialanthropologie plus ...

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