11.07.2026
Deutschrap
Master in Fotzenpower
Die Rapperin Ikkimel und die deutsche Fußballseele
Von Eileen Heerdegen
Zwei Mädchen auf einer Fridays-for-Future-Demo, höchstens 13 Jahre alt, halten mit entschlossenem Blick ein selbstgemaltes Schild hoch: »Destroy my Pussy, not the Planet.« Wirkt verstörend, moderne Feministinnen beruhigen, »Destroy Pussy« stehe nur für »guten, rauen penetrativen Sex«. Na, Gott sei Dank. Wird also der Planet auch nur hart gefickt? Okay, spitzfindig, vielleicht kann Melina Gaby Strauß weiterhelfen: Bachelor in Germanistik und Sozialanthropologie plus ...
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