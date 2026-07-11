11.07.2026

Südkoreanisches Börsenwunder

Von Lucas Zeise

Neues vom Börsenboom der künstlichen Intelligenz (KI). Diesmal aus Südkorea. Die bisher nur in Seoul notierte Firma SK Hynix sammelte an diesem Freitag durch die Ausgabe neuer Aktien an der US-Börse Nasdaq etwa 27 Milliarden US-Dollar ein. Das soll den Rückstand in der Börsenbewertung gegenüber der US-Konkurrenz – insbesondere dem Chipfabrikanten Micron – etwas ausgleichen. Hynix und die bei uns wegen der beliebten Handys viel bekanntere südkoreanische Samsung sind ...

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