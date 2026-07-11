Zum Inhalt der Seite
11.07.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Südkoreanisches Börsenwunder

Von Lucas Zeise
Neues vom Börsenboom der künstlichen Intelligenz (KI). Diesmal aus Südkorea. Die bisher nur in Seoul notierte Firma SK Hynix sammelte an diesem Freitag durch die Ausgabe neuer Aktien an der US-Börse Nasdaq etwa 27 Milliarden US-Dollar ein. Das soll den Rückstand in der Börsenbewertung gegenüber der US-Konkurrenz – insbesondere dem Chipfabrikanten Micron – etwas ausgleichen. Hynix und die bei uns wegen der beliebten Handys viel bekanntere südkoreanische Samsung sind ...

Artikel-Länge: 3226 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe