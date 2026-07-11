11.07.2026

Mali

Taten folgen Worten

Separatistenoffensive im Norden Malis beendet

Von Bernard Schmid

Die Triumphmeldungen gingen dem Sieg gleich mehrfach voraus. Seit Tagen meldeten Onlinemedien in Mali – Printzeitungen spielen in dem westafrikanischen Flächenstaat so gut wie keine Rolle –, die Streitkräfte des Landes (Forces armées maliennes, Fama) sowie ihre russischen Verbündeten hätten die Stadt Anéfis im Nordosten zurückerobert und »die Rebellion niedergewalzt«. Gemeint ist damit die gemeinsame Offensive, die Dschihadisten von der aus dem Netzwerk Al-Qaida her...

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