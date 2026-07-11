11.07.2026

Kolonisten übernehmen

Bericht von Peace Now: Zahl der völkerrechtswidrigen israelischen Vorposten auf besetztem palästinensischem Land in die Höhe geschnellt

Von Helga Baumgarten

Wir wissen es schon länger. Nun liefert uns die israelische Friedensorganisation Peace Now die Daten zur kolonialen Siedlungspolitik Israels in der Westbank und in Ostjerusalem – der Grundlage für eine Annexion, zunächst de facto, bald sicher auch de jure. Schon das Regierungsprogramm Netanjahus vom Dezember 2022 war eindeutig: »Das Jüdische Volk hat ein exklusives und unveräußerliches Recht auf alle Teile des Landes Israel. Die Regierung wird Siedlungen weiterentwi...

Artikel-Länge: 4229 Zeichen