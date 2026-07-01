11.07.2026

»Überkapazitäten«

Zalando? Zalandon’t!

Handelsriese macht Lager bei Erfurt dicht und setzt 2.100 Beschäftigte auf die Straße

Von Michael König

Der Versandhändler Zalando macht im September sein ältestes Lager in der BRD dicht und setzt in Erfurt über 2.000 Beschäftigte auf die Straße. Für den 2008 eröffneten Standort hat eine Einigungsstelle zwischen Unternehmen und Betriebsrat per Beschluss am Mittwoch einen Sozialplan festgelegt. Mit der Zahlung von 80 Millionen Euro an Abfindungen ist das Logistikzentrum in Thüringen bald Geschichte. Statt dessen soll ein Neubau im hessischen Gießen die Operationen über...

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