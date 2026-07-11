11.07.2026

Nach »Putzvideo« in Gelsenkirchen

AfD-Bürgermeister abgewählt

Ein rassistisches Video aus Gelsenkirchen hat Folgen: Norbert Emmerich muss abtreten

Von Max Grigutsch

Anfang April: Eine Bande von AfDlern zieht um die Häuser und bedrängt Migranten. Mit dabei: der Zweite Bürgermeister Gelsenkirchens, Norbert Emmerich. Als Konsequenz wurde der AfD-Mann nun abgewählt. Außer den 18 anwesenden Stadtverordneten der besonders rechten Partei stimmten am Donnerstag alle Mandatsträger für den Antrag von SPD, CDU, Grünen und FDP. »Mit der Abwahl ziehen wir die notwendigen politischen Konsequenzen und machen deutlich, dass wir menschenveracht...

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