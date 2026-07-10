10.07.2026

Gedenkort für Femizide

Alltäglichkeit sichtbar machen

In Leipzig entsteht ein Gedenkort für Femizide. Präventionsangebote bleiben jedoch unterfinanziert

Von Yaro Allisat

Vor eineinhalb Jahren fand gegenüber der Wohnung von Maria-Lusie T. ein Femizid statt. »Ich war im Schock, als ich davon erfuhr«, sagt die junge Schriftstellerin gegenüber jW. »Und dann habe ich die Zahlen angeschaut. Ich war eher davon geschockt, dass bisher kein Femizid in meiner Nachbarschaft geschehen ist.« Die Alltäglichkeit der Gewalt sei ihr zuvor nicht so bewusst gewesen, obwohl sie sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt schon auseinandergesetzt hatte. »Ein...

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