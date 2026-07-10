Zum Inhalt der Seite
10.07.2026
Gedenkort für Femizide

Alltäglichkeit sichtbar machen

In Leipzig entsteht ein Gedenkort für Femizide. Präventionsangebote bleiben jedoch unterfinanziert

Von Yaro Allisat
Vor eineinhalb Jahren fand gegenüber der Wohnung von Maria-Lusie T. ein Femizid statt. »Ich war im Schock, als ich davon erfuhr«, sagt die junge Schriftstellerin gegenüber jW. »Und dann habe ich die Zahlen angeschaut. Ich war eher davon geschockt, dass bisher kein Femizid in meiner Nachbarschaft geschehen ist.« Die Alltäglichkeit der Gewalt sei ihr zuvor nicht so bewusst gewesen, obwohl sie sich mit geschlechtsspezifischer Gewalt schon auseinandergesetzt hatte. »Ein...

Artikel-Länge: 4172 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe