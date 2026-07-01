10.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Demokratisch, praktisch, gut Den amerikanischen Traum träumend, fällt Christopher ­schlafwandlerisch in einen Topf voll Gold. Der ansehnliche Taugenichts will sein Glück an Rory weiterreichen, die darin die Chance sieht, vom Geldbeutel der Großeltern wegzukommen. Papa soll fortan Yale bezahlen. Wahl ist, wenn man sich für die eine herrschende Klasse entscheiden kann, oder für dieselbe. USA 2005. → Gilmore Girls: Geldsegen. Sixx, 14.00 Uhr Zeig Füße! Nur Lack trägt e...

Artikel-Länge: 2844 Zeichen