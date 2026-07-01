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10.07.2026
Literatur

Das wichtigste Buch

Eindrücke von der Internationalen Buchmesse in Guatemala-Stadt

Von Thorben Austen, Guatemala-Stadt
Am Dienstag wurde in Guatemala-Stadt die XXIII. Internationale Buchmesse (Filgua) eröffnet. Zu diesem Anlass hielten Minister der sozialdemokratischen Regierung von Bernardo Arévalo die bei derlei Anlässen weltweit üblichen Reden über die Wichtigkeit des Lesens, die hier freilich ein anderes Gewicht bekommen: »Wenn mich die Menschen fragen, warum wir Bücher produzieren in einem Land, in dem noch vieles fehlt, antworte ich, gerade in einem Land wie Guatemala ist die ...

Artikel-Länge: 4245 Zeichen

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