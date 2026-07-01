10.07.2026

Stand der Dinge

Übermenschen, Untermenschen

Geraune

Von Stefan Heidenreich

Transhumanismus und effektiver Altruismus nehmen unter den Glaubensrichtungen der Techoligarchen die ersten Plätze ein. Die Überflieger des transhumanen Lagers glauben, dass der Mensch sich mit Hilfe allerlei technischer Mittel gewaltig verbessern lässt. Nietzsches Übermensch lässt grüßen? Sachbuchautoren wie Yuval Harari sind mit ihren Träumereien von Gottgleichheit und Homo Deus gern gesehene Gäste in Davos. Der Effektive Altruist strebt hingegen mit aller Kraft d...

Artikel-Länge: 3394 Zeichen